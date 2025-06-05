愛犬癌末「裝鼻胃管減壓」 米可白做好離別準備：最後一哩路我陪你

〔記者李紹綾／台北報導〕米可白的13歲愛犬「錢錢」罹患胃癌末期，她趁拍戲空檔照顧毛孩，4日提到錢錢裝了鼻胃管，坦言已有心裡準備面對，但仍不捨說：「孩子你很勇敢，最後一哩路，我們陪你。」

13歲愛犬錢錢胃癌末期，米可白花時間陪伴照料。（翻攝自臉書）

米可白表示，每次要出門拍戲時，錢錢就會露一臉要被拋棄的表情，她不禁笑虧：「牠是狗狗界的舞台劇演員，嘴巴好像別麥克風，好可愛。」對於讓錢錢裝鼻胃管，被說會讓毛孩很不舒服，她解釋：「錢錢的鼻胃管主要是減壓的作用，抽胃的空氣、髒水，因為牠現在胃排空部分沒那麼好，會留一些氣體或沒消化的東西，堆積久了對身體都是負擔，這管子很細，跟牠身體的病痛或上次胃扭轉的難受，真的很輕微，請大家放心。」

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米可白的愛犬錢錢（右）戴氧氣罩吸氧氣。（翻攝自臉書）

米可白盡心照料13歲的愛犬錢錢。（翻攝自臉書）

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至於面對毛孩的生離死別，米可白坦言，很多人都建議她跟錢錢說：「不要擔心，好好的離開。」這樣錢錢才能放心當天使，她強調：「我該說的都說了，但這孩子很堅持，我最大的希望 就是牠的病痛可以減緩。」她已做好心裡準備，也隨時接受錢錢要離去的事實，感性說：「心裡還是有點酸酸的。13年陪伴不長也不短，只願你在我身邊時，能感受到媽媽很愛你。」

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