喜劇天王串流神作前進百老匯 威爾法洛《歐洲歌唱大賽》將推音樂劇

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕喜劇天王威爾法洛和女神瑞秋麥亞當斯於2020年主演的Netflix電影《歐洲歌唱大賽：火焰傳說》將改編成音樂劇，威爾有望再度把才華帶回百老匯，親自進行改編。

電影《歐洲歌唱大賽：火焰傳說》描述威爾和瑞秋飾演一對來自冰島的音樂搭檔，夢想代表家鄉參加這場全球矚目的國際歌唱大賽，當時於疫情期間推出受到觀眾喜愛。片中也創作了多首令人洗腦的歌曲，包括冰島在地人氣作《Ja Ja Ding Dong》、歌劇流行風格的《Lion of Love》，抒情歌曲《Husavik》（胡薩維克）甚至入圍奧斯卡最佳電影歌曲。

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威爾法洛（左）和瑞秋麥亞當斯主演電影《歐洲歌唱大賽：火焰傳說》將改編成音樂劇。（資料照，Netflix提供）

威爾也在聲明中表示：「我們非常興奮能把《歐洲歌唱大賽》搬上百老匯舞台，音樂劇舞台正是延續我們對這場精彩又團結人心的歌唱比賽熱愛之處的完美場所。」製作團隊尚未公布演出時間與演員陣容，而真正的歐洲歌唱大賽主辦單位也支持此計畫，並表示：「相信將為這部深受全球喜愛的電影帶來同樣精彩的舞台版本。」

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