威尼斯影帝寵妻拍新片！搭檔女星超怕第一天就把他撞死

法布萊斯魯奇尼在《寶藏獵人》演繹作風獨特、充滿熱情的考古學家。（采昌提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕冒險電影《寶藏獵人》由法國女星芭芭拉史爾茲首度執導，融合真實歷史與虛構故事，片中作風獨特、充滿熱情的考古學家，她打從一開始便希望由「威尼斯影帝」法布萊斯魯奇尼飾演；從未想過能演出這類角色的法布萊斯，看著妻子著迷於本片劇本，因此決定接演。

接演之後，法布萊斯也立刻投入角色當中，甚至主動加入許多即興表演，片中與主角一同踏上瘋狂尋寶之旅的女兒伊西絲，則由法國女星茱莉亞皮雅頓演出。她認為本片不僅適合兒子觀賞，更因為有機會詮釋考古學家而感到興奮不已。

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茱莉亞皮雅頓（右）在電影《寶藏獵人》跟法布萊斯魯奇尼（左）第一場戲就要開車，讓茱莉亞超怕出車禍。（采昌提供）

不過拍攝時，她卻因為幽閉恐懼症，面臨相當大的挑戰。值得一提的是，這也是法布萊斯與茱莉亞首度合作，兩人初見面後的第一場戲，茱莉亞就必須開車載他繞行巴士底廣場，超怕出車禍的她，焦慮到苦喊：「如果第一天就撞死法布萊斯魯奇尼，那會出大事！」《寶藏獵人》將於本週五（6日）在台上映。

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