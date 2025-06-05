網友狂讚「仙氣老闆娘」 黃瑄緊身旗袍上身「學上海話、飆英文」

〔記者蕭方綺／台北報導〕黃瑄在台視八點檔《寶島西米樂》中飾演西服店老闆娘，一登場便以白色旗袍搭配華麗帽飾驚豔全場，被讚「仙女下凡」，她自稱像選美皇后，「我每天都穿得像選美皇后，幾乎都穿不一樣的戲服，服裝造型很用心。」劇中她還以一口流利英文迎賓，笑說：「我英文可能講得比台語還標準！」

黃瑄在《寶島西米樂》造型多變。（台視提供）

她透露，從國中起便迷上英文，尤其熱愛《歌劇魅影》，當年常邊查字典邊對照歌詞自學。為了詮釋這位來自上海、幹練且語言能力強的「曉蘭」，黃瑄還特別練習上海話，對造型也絲毫不馬虎，每天平均需花1個半小時梳化：「如果第一場戲就要拍，真的得天還沒亮就開始準備。」

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黃瑄（右）、王盈凱（左起）、尹昭德演出的《寶島西米樂》，首播受女性觀眾青睞。（台視提供）

談起語言學習，黃瑄說：「我覺得語言學得好不好不是重點，重點是敢講、能表達出你想說的內容。對方知道你是外國人，就算講錯也沒關係。」她認為語言是生活中的基本能力，懂得越多語言，世界也就越寬廣。因此，她也堅持讓孩子到新加坡就學，期望下一代能從小熟悉多元語言與文化。

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