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台灣靈異始祖！3黃衣小飛俠竟沒頭 指路害跌落懸崖

電影《山忌黃衣小飛俠》以台灣靈異傳說為發想。（威視電影提供）電影《山忌黃衣小飛俠》以台灣靈異傳說為發想。（威視電影提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕電影《山忌 黃衣小飛俠》即將在明天（6日）上映，台灣民間對於「黃衣小飛俠」的傳說百百種，最為人所知的就是，當登山客迷路時，會有穿著黃色雨衣的人幫忙指路，但不是走不出去，就是引導到懸崖摔落，十分恐怖。

台灣靈異始祖「黃衣小飛俠」故事起源來自於玉山的排雲山莊，相傳黃衣小飛俠穿著黃色雨衣，頭上還戴著斗笠，在排雲山莊服務的3位大哥都曾經碰過靈異現象。

《山忌 黃衣小飛俠》由劉以豪主演。（威視電影提供）《山忌 黃衣小飛俠》由劉以豪主演。（威視電影提供）

前玉山氣象站觀測員的李臺軍曾經分享，排雲山莊其中一位朱先生曾在打開門後，看到十幾位穿著黃色雨衣的人，結果朱先生轉身去廚房拿熱水之後，所有人都不見了。而李臺軍本人也曾經因為迷路，而詢問一位戴著斗笠、穿黃色雨衣的先生，對方指給他捷徑，卻怎麼樣也找不到，等到返回原路，卻發現人已經不見了。

據傳跟著黃衣小飛俠走會出事，示意圖為《山忌 黃衣小飛俠》劇照。（威視電影提供）據傳跟著黃衣小飛俠走會出事，示意圖為《山忌 黃衣小飛俠》劇照。（威視電影提供）

高山探險作家劉川裕也分享過，曾經有個女老師與同伴一同上山，走到一半坐在南峰岔口休息，想著等隊友來一起走，沒想到卻看到有3個穿黃色雨衣的人走過來，於是就跟上去，但這3個人越走越快，結果其中一人拿起相機要幫女老師拍照，沒想到相機一拿下來，卻發現這個人竟然沒有頭，相當恐怖。

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