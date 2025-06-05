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娛樂 電影

「我的時代已經過去了」馬克漢米爾無意重返星戰 憶嘉莉費雪當年提醒

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕在「星戰宇宙」飾演「路克天行者」的馬克漢米爾，近期受訪時回憶起飾演「莉亞公主」的已故女星嘉莉費雪曾鼓勵他要「擁抱」自己的《星際大戰》背景，起因是他在百老匯演出時，沒有在節目單上提到這段經歷，甚至對他說「別太自以為是了，你是路克天行者！」

馬克回憶道：「嘉莉來看我的一個演出，在節目單的個人簡介裡，我列出了所有劇場作品的經歷，最後才寫了一句：『他也以幾部受歡迎的太空電影聞名。』然後她說：『怎麼回事？為什麼你不提《星際大戰》？』」馬克當時回她「我想展現我有一份以劇場為主的履歷。」

馬克漢米爾（右）和嘉莉費雪因合作《星際大戰》建立深厚情誼。（翻攝自X）馬克漢米爾（右）和嘉莉費雪因合作《星際大戰》建立深厚情誼。（翻攝自X）

結果嘉莉就說：「拜託，別太自以為是了。你是路克天行者，我是莉亞公主。接受它吧。」對此馬克表示，後來也理解她的意思。你會問自己：『有什麼是我所擁有、別人沒有的？』嘉莉幫我把事情看得更清楚了。」

儘管對於在這個「遙遠的銀河系」懷有美好回憶，但馬克近來也表示，自己沒有再度回歸星戰宇宙的計劃，「我非常感謝喬治盧卡斯讓我參與當年的拍攝，那時《星際大戰》還被喬治稱作『史上最昂貴的低成本電影』！」

馬克說從未料到它會變成這樣一個永久性的系列、深植流行文化，「但對我來說，我的時代已經過去了。我對此心懷感激，但我覺得他們應該把焦點放在未來，發展新角色。」

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