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娛樂 最新消息

親子觀影來「童心電影院」 新一季「恐龍大戰機器人」登場

「TFAI童心電影院」4月因應兒童節舉辦「超人力霸王雅克映後見面會」。（國家影視聽中心提供）「TFAI童心電影院」4月因應兒童節舉辦「超人力霸王雅克映後見面會」。（國家影視聽中心提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕國家影視聽中心今年起，每季推出親子愛不釋手的電影放映主題和片單，包含經典、流行、童趣、感動；影廳外還能參與周邊活動和集點換好禮，透過映前導讀、映後問答、主題講座、繪本故事、手作體驗等，挖掘新的寶藏。

以親子為主要對象的「TFAI 童心電影院」今年度大規模升級選片，剛結束的第一季以「超能力英雄戰隊，變身！」放映《飛天小女警》、《原子小金剛》與兩部《超人力霸王》等片讓大朋友、小朋友陷入瘋狂！

兒童節特別活動「超人力霸王雅克映後見面會」更有超人力霸王雅克親臨新莊場館，和大小朋友合照互動，最後還有近距離high touch碰肘環節，在影廳度過難忘又超現實的美好午後。

「TFAI 童心電影院」第二季從6月到9月，邀請大家一起見證「恐龍大戰機器人」的精彩交鋒，無論是古老生物與酷炫科技，它們都擁有超越年齡層、超越世代的獨特魅力。

「TFAI 童心電影院」新一季主題為「恐龍大戰機器人」，圖為《瓦力》劇照。（國家影視聽中心提供）「TFAI 童心電影院」新一季主題為「恐龍大戰機器人」，圖為《瓦力》劇照。（國家影視聽中心提供）

6月首先以《歷險小恐龍》（1988）、《瓦力》（2008）兩部作品揭開序幕，其中《歷險小恐龍》更將舉辦限定映後活動，邀請生態講師「蝌蚪老師」與小觀眾們分享恐龍世界的奧秘。

「TFAI 童心電影院」單元場次皆享優惠票價110元，此外，觀賞本單元電影不限場次，每張票可集「童心集點卡」1點，集點滿2點可兌換1枚扭蛋代幣，享有玩一次影視聽中心限定扭蛋的機會，而集點卡集滿12點即可兌換影視聽中心出版的兒童繪本。活動詳情可洽影視聽中心官網、臉書及一樓售票櫃台。

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