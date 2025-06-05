晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

婆媽劇男主角當爸「戀愛細胞全沒了」 女星手把手教談戀愛

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《走運的我們》由女團T-ara成員咸恩晶（「王恩」晶）、白成鉉、吳賢慶等人主演，講述跌落神壇的明星醫師，和菜鳥新人間雙向救贖的愛情故事，集結歡喜冤家、雙向治癒、身世之謎等婆媽劇經典元素，在韓開播後成為討論話題。

咸恩晶飾演精神科明星醫師「陳秀智」，因小時候被母親遺棄而內心受創，從此成為完美主義者，比任何人都更努力生活。

白成鉉（左）與咸恩晶。（東森提供）白成鉉（左）與咸恩晶。（東森提供）

首次挑戰醫生角色，咸恩晶說：「這是個專業性很強的職業，所以特別去拜訪了一位精神科醫生，還做了很多關於精神疾病的研究。秀智不是那種會表露內心痛苦的角色，我覺得我必須在了解醫生說的話的情況下去演戲。」

白成鉉飾演新進醫生「蔡友理」，他才華橫溢、富有正義感，認為理解和信任患者是首要任務。在他眼中，陳秀智是個汲汲於功名利祿的人，儘管兩人相處不對盤，卻在對方陷入困境時成為她的支柱。

咸恩晶和白成鉉都是童星出身，兩人2011年在《仁粹大妃》就以夫妻身分合作，這回從死對頭變情侶，被問及化學反應，白成鉉表示：「我們本來就是朋友，很快培養了默契，而且逗弄恩晶真的很有趣，我們也玩得很開心。」

吳賢慶散發溫暖母愛。（東森提供）吳賢慶散發溫暖母愛。（東森提供）

咸恩晶笑言：「白成鉉自從當爸後已經沒有什麼戀愛細胞，所以導演跟我還一起指導他『要這樣做女生才會喜歡啊』，偶爾打打鬧鬧，讓整個片場充滿歡樂氣氛。」。

「國民媽媽」吳賢慶飾演白成鉉的養母「蔡善英」，談及演出契機，她說：「我一直對日日劇很有興趣，覺得拍日日劇也不錯，但能演出的機會不多，很感謝導演願意考慮我。」

白成鉉對飾演母親的吳賢慶讚不絕口：「在拍攝現場走進家門的感覺很溫暖，媽媽身上散發著一種氣質，從進門的那一刻起，我的心裡就暖洋洋的。」吳賢慶妙回：「我就是用這樣的心態把你養大的」。

《走運的我們》明（6）起，週一至週五晚間7點至9點在東森戲劇40頻道首播。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中