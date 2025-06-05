婆媽劇男主角當爸「戀愛細胞全沒了」 女星手把手教談戀愛

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《走運的我們》由女團T-ara成員咸恩晶（「王恩」晶）、白成鉉、吳賢慶等人主演，講述跌落神壇的明星醫師，和菜鳥新人間雙向救贖的愛情故事，集結歡喜冤家、雙向治癒、身世之謎等婆媽劇經典元素，在韓開播後成為討論話題。

咸恩晶飾演精神科明星醫師「陳秀智」，因小時候被母親遺棄而內心受創，從此成為完美主義者，比任何人都更努力生活。

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白成鉉（左）與咸恩晶。（東森提供）

首次挑戰醫生角色，咸恩晶說：「這是個專業性很強的職業，所以特別去拜訪了一位精神科醫生，還做了很多關於精神疾病的研究。秀智不是那種會表露內心痛苦的角色，我覺得我必須在了解醫生說的話的情況下去演戲。」

白成鉉飾演新進醫生「蔡友理」，他才華橫溢、富有正義感，認為理解和信任患者是首要任務。在他眼中，陳秀智是個汲汲於功名利祿的人，儘管兩人相處不對盤，卻在對方陷入困境時成為她的支柱。

咸恩晶和白成鉉都是童星出身，兩人2011年在《仁粹大妃》就以夫妻身分合作，這回從死對頭變情侶，被問及化學反應，白成鉉表示：「我們本來就是朋友，很快培養了默契，而且逗弄恩晶真的很有趣，我們也玩得很開心。」

吳賢慶散發溫暖母愛。（東森提供）

咸恩晶笑言：「白成鉉自從當爸後已經沒有什麼戀愛細胞，所以導演跟我還一起指導他『要這樣做女生才會喜歡啊』，偶爾打打鬧鬧，讓整個片場充滿歡樂氣氛。」。

「國民媽媽」吳賢慶飾演白成鉉的養母「蔡善英」，談及演出契機，她說：「我一直對日日劇很有興趣，覺得拍日日劇也不錯，但能演出的機會不多，很感謝導演願意考慮我。」

白成鉉對飾演母親的吳賢慶讚不絕口：「在拍攝現場走進家門的感覺很溫暖，媽媽身上散發著一種氣質，從進門的那一刻起，我的心裡就暖洋洋的。」吳賢慶妙回：「我就是用這樣的心態把你養大的」。

《走運的我們》明（6）起，週一至週五晚間7點至9點在東森戲劇40頻道首播。

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