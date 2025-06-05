莫子儀悼六四轉發「坦克人」照片 網友狂讚：演藝圈最有勇氣的人

莫子儀即便是金馬影帝，行事依舊低調。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕昨天是「六四」天安門事件36週年。多年來這個歷史傷痕始終敏感，尤其對身處演藝圈的藝人而言，發聲更顯困難。不過金馬影帝莫子儀選擇在這一天發聲，他昨深夜在社群媒體轉發一張美聯社攝於1989年6月5日的照片，那是「坦克人」站在中國軍隊坦克前的經典畫面，象徵面對壓迫仍不退縮、堅持自由與人權的勇氣。

貼文中提到，這張照片代表了「勇氣與記憶的象徵」，「三十多年後，這張照片依然提醒著我們，珍惜並捍衛這些普世價值的重要性。」莫子儀雖然沒有多說什麼，卻因這個轉發動作引起廣大網友共鳴。

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不少人留言力挺：「這才是大家該支持的台灣演員」、「子儀應該是演藝圈最有勇氣的人」、「你比吳慷仁好一千萬倍」。也有人引用他當年獲獎時的感言：「致自由、致平等、致天賦人權、致生活」，在這個時刻讀來格外深刻。

莫子儀對於自由與平權勇敢發聲。（翻攝自臉書）

隨著六四事件進入第36年，這起歷史悲劇在中國依舊是敏感禁忌，但在台灣越來越多民眾透過網路紀念歷史、反思自由與人權的意義。且在兩岸政治氣氛日益敏感的當下，藝人是否公開談論或紀念六四常被視為敏感行為。莫子儀選擇轉發歷史影像的舉動，被網友視為一種低調但堅定的表態。

48歲的莫子儀曾以《親愛的房客》獲金馬影帝，最新一部作品是影集《喝酒吧！笨蛋》，私下關注社會議題的他，過去雖少發表政治言論，但也曾在訪談中坦言，「人要對得起自己的良知」。

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