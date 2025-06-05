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娛樂 電視

丟丟妹直播將迎第10年 鬆口職業傷害「抓到流血」

〔記者林欣穎／專訪〕「丟丟妹」李明珊直播叫賣事業明年將邁入第10年，平常忙著衝刺事業的丟丟妹很少有休閒時間，只要一得空能購物幾乎都是買好買滿，逛夜市買衣服一買就是上萬塊，她購物向來也都很阿莎力，還因為抵擋不住推銷，買下20萬精品衣。

丟丟妹直播叫賣事業明年將邁入第十年。（記者潘少棠攝）丟丟妹直播叫賣事業明年將邁入第十年。（記者潘少棠攝）

丟丟妹表示，「我不太會殺價，也很不好意思拒絕（推銷），就是因為我也是做生意的，知道很不容易，何況他們是店面。」提到之前與姊姊逛百貨，遇到櫃姐推銷竟二話不說就刷了20萬買下，「我知道那是她賣不掉的，其實那也不是我的風格，到現在都還沒穿過，但就拒絕不了還是買了。」

丟丟妹直播叫賣事業明年將邁入第十年。（記者潘少棠攝）丟丟妹直播叫賣事業明年將邁入第十年。（記者潘少棠攝）

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丟丟妹不只體恤店家，自己做生意面對客人的要求也都極盡所能地滿足，至於有沒有遇過奧客？她分享曾遇到有客人吃了一年份蝦子，一直到隔年才反應說都不好吃要退費，「克服當時傻眼，但我還是退給他，全額12萬元通通退，我沒有生氣啦，但那次就會覺得『真的什麼人都有』。」丟丟妹認為對客人要有溫度，不管對方買多買少，做生意要有包容度才能長久。

丟丟妹直播叫賣事業明年將邁入第十年。（記者潘少棠攝）丟丟妹直播叫賣事業明年將邁入第十年。（記者潘少棠攝）

如今事業將邁入第10年，丟丟妹坦言自己當初以為只會做到2、3年，她也有感自己體力大不如前，天天日夜顛倒、在鏡頭前叫賣相當耗元氣，有想過培育徒弟但目前她還在觀察中，「有的只是想要紅，然後可以接到外務工作，但直播做流量跟銷售是兩件事，這份工作不是只有為了紅，是要去做服務做銷售。」

丟丟妹直播叫賣事業明年將邁入第十年。（記者潘少棠攝）丟丟妹直播叫賣事業明年將邁入第十年。（記者潘少棠攝）

丟丟妹直播叫賣事業明年將邁入第十年。（記者潘少棠攝）丟丟妹直播叫賣事業明年將邁入第十年。（記者潘少棠攝）

而去年她膽結石，動手術將膽囊切除，這之後直播容易氣不足、會喘，或是想吐，不過丟丟妹坦言這應該與壓力有關，常常要扛著業績壓力、不停動腦，廠商電話接不停，4月更出現異位性皮膚炎，只要流汗就會出現汗疹，常常抓到流血，最近也因為開始賣水果，要一直試吃胖了不少，她苦笑表示這些都算是她的職業傷害，聊到現在快要讀小一的兒子，她語氣一轉柔和：「他只要去廟裡拜拜都一定會跟神明說：『保佑我媽媽李明珊沒有工作身體健康每天陪我』都沒有人教他他就這樣說。」童言童語讓丟丟妹哭笑不得。丟丟妹也透露今年規劃，打算創衣服品牌，目前正在積極籌備當中。

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