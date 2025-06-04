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《Sweet Home》單親媽砸6億培育「劈腿兒」 切了8年尪曝現況

李施昤（左）和兒子在遊樂園玩耍到忘了時間。（翻攝自IG）李施昤（左）和兒子在遊樂園玩耍到忘了時間。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《Sweet Home》女星李施昤和結婚8年的企業家老公趙承賢3月離婚，全心全力專注在兒子身上。韓媒報導，李施昤用盡資源，讓兒子上貴族學校，甚至學習多樣才藝，讓人佩服她的育兒能力。

李施昤兒子劈腿展現絕佳柔軟度。（翻攝自IG）李施昤兒子劈腿展現絕佳柔軟度。（翻攝自IG）

李施昤在動態分享照片，透露在遊樂園開幕期間玩耍，一直玩到關門，照片中兒子露出燦爛笑容，母子倆共享天倫樂，另外一張照片則是兒子做出180度劈腿的動作，展現靈活身手，暗示兒子接受過芭蕾舞訓練。

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過去，李施昤曾在《Sweet Home》展現驚人肌肉，她分享平時會舉啞鈴鍛鍊二頭肌，對兒子的體能也頗有期待，她說只要兒子願意學習，就會積極支持。

報導指出，李施昤3月離婚後，帶著兒子從首爾江南搬到仁川松島，兒子允文允武，在冰球、鋼琴等領域展現天賦，目前就讀查德威克國際學校，該校被稱作「貴族學校」，從幼兒園到高中學費約6.4億韓幣（約台幣1406萬元）。

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