誰靠臉吃飯？呂秋遠偷臭林智群引戰 陳沂傻眼：會餓死吧

陳沂（左）在臉書發文評論呂秋遠（右）和林智群靠臉吃飯一事。（右圖資料照／左圖翻攝自臉書）

〔記者侯家瑜／台北報導〕律師呂秋遠近日捲入私生子風波，與孩子生母林女的對話逐漸浮上檯面。為自清非主動者，呂秋遠率先公開對話紀錄，稱女方多次示愛追求。不過林女隨後將完整對話公諸於眾，內容一度提到呂秋遠自嘲長相：「你覺得我長得像林智群一樣，會有粉絲嗎？」讓整起私生子事件，意外演變成律師顏值大對決。對此，陳沂也發文嘲諷。

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林智群今發文，對於自己的「外貌」曾經成為呂秋遠和林沄蓁兩人聊天話題，還被作家H截圖點名小酸了一下，感到哭笑不得，自認是躺著也中槍，尤其對方還把他和紙風車創辦人李永豐的長相搞混，直呼快被笑死。最後不忘強調，自己也是「靠臉吃飯」才會有10萬粉絲。

陳沂在臉書發文評論此事：「不是啦，這兩個人靠臉吃飯都會餓死吧？」語帶諷刺毫不留情，她直言兩位律師自信過頭，根本是妄想型顏值自戀，「到底是誰給他們這些不該有的妄想呀？」

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