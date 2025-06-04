「水電工」黃明志上廁所遇辣妹想搭訕 一看竟是台灣「天后」

黃明志參加「挺自由愛台灣」公益演唱會。（記者潘少棠攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕馬來西亞鬼才創作歌手黃明志今（4日）晚現身台北國際會議中心參加「挺自由愛台灣」公益演唱會，笑說自己裝扮很像「水電工」，他在後台去上廁所還看到辣妹，想上前搭訕，發現原來是台灣的「天后」。

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「挺自由愛台灣」主題嚴肅，但黃明志的出現帶來不少趣味，他獻唱《玻璃心》，笑說是「世界名曲」，當初推出這首歌，不少國家政治版媒體都來採訪他。

王彩樺參加「挺自由愛台灣」公益演唱會。（記者潘少棠攝）

另外黃明志還和台灣「保庇天后」王彩樺合唱蛇年「歪歌」《蛇出來》，笑說去上廁所看到辣妹差點去搭訕，「原來是彩樺姐。」

黃明志參加「挺自由愛台灣」公益演唱會。（記者潘少棠攝）

黃明志也談到：「當初我為了創作自由才來台灣，在馬來西亞創作受到打壓，我在台灣念書，回去被關好多次，回台灣終於實現創作自由。」台下響起熱烈掌聲，他說：「這確實需要掌聲。」並說：「這場演唱會目的是挺自由，我第一個報到。」

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