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矢板明夫爆籌備「挺自由」演唱會遭打壓 曹興誠盼大罷免成功

發起人矢板明夫表示，籌備這場演唱會遭受打壓。（記者潘少棠攝）發起人矢板明夫表示，籌備這場演唱會遭受打壓。（記者潘少棠攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕六四天安門事件36週年，今（4日）晚在台北國際會議中心有一場由「印太戰略智庫」主辦的「挺自由愛台灣」公益演唱會，發起人矢板明夫表示，籌備這場演唱會遭受打壓。

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矢板明夫談到：「我曾是日本媒體記者，在北京當特派員，住了10年，接觸過許多受苦受難的中國人，讓我更關心中國民主化以及人權問題。」

發起人矢板明夫表示，籌備這場演唱會遭受打壓。（記者潘少棠攝）發起人矢板明夫表示，籌備這場演唱會遭受打壓。（記者潘少棠攝）

另外矢板明夫還提到：「5年前我來台灣，發現面對中國滲透與腐蝕，民主面臨危機，去年離開工作20多年媒體，留在台灣，希望讓世界了解台灣民主和自由的價值。」

矢板明夫也透露，籌備這場演唱會受到很多干擾打壓，「有些藝人決定出場，但受到贊助方壓力不得不退出；有些歌曲演出前一週，版權方說涉及敏感問題不授權。」他鼓勵大家：「今後會面臨更多艱辛困難，要一步一腳印向前走。」

聯電創辦人曹興誠也上台致詞。（記者潘少棠攝）聯電創辦人曹興誠也上台致詞。（記者潘少棠攝）

聯電創辦人曹興誠也上台致詞：「六四讓我們了解，和共產黨講民主是對牛彈琴。」並說中國就是用暴力謊言建立非法政權，「用國安法鎮壓香港，因為香港有言論、出版自由，講真話對安全就是威脅，在台灣有民主自由，就是讓他們不安，利用國民黨滲透，所以我們要大罷免。」

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