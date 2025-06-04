六四照妖鏡！藝人5年演化全現形「噤聲是套路」一眼看穿

何韻詩（左）2020年發聲提及六四；楊丞琳生日撞期六四事件受關注。（本報組合資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕六四天安門事件至今邁入第36週年，雖然中國對此持續封鎖與噤聲，但在華語演藝圈，這一天也逐漸演變成一場無聲的「年度照妖鏡」。每到6月4日，網友總會自動檢視各大藝人社群動態，誰敢發聲？誰選擇靜音？誰刻意發文轉移焦點？年復一年，沉默的形式雖不同，但也被看穿全是套路。

觀察台灣、中國這5年來的社群平台可見，2020年還有藝人敢發燭光、和平等圖文悼念，或向香港致意的文字，例如港星何韻詩明確發文提及六四；台灣藝人則為楊丞琳剛好過生日，當年曬出蛋糕照也引發「避談敏感日」的聲音。到了2021年，港台藝人幾乎全面靜音，極少數發聲者遭中共封殺或直接貼上「反中標籤」。

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2022年，進入「轉移焦點」時代，部分藝人會發出與公益、綠能、教育有關的無害文章，藉此略過敏感話題及轉移焦點。2023年甚至出現演藝圈「集體避曬黑白照」的情況，只因黑白照片也被中共視為悼念象徵；到了2024年與2025年，中國的社群監控更為恐怖森嚴，網友們只剩「誰生日」、「誰沒發文」這種間接觀察法可依，而首當其衝者就屬楊丞琳。

有趣的是，這份每年「藝人靜音觀察筆記」，已漸漸成為網友默契式的追蹤，沉默不再是單純不發聲，而是被識破的「規律套路」，曬生日照、關注公益，甚至索性一整天不發動態，這些看似平靜的表現，背後卻藏著對中國市場的妥協、對輿論壓力的回避，以及對自身品牌的盤算，「六四照妖鏡」年年在照，只是被照的藝人越來越習慣躲開鏡頭。

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