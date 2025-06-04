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北川景子女兒「不知父母是藝人」：以為是做菜的

DAIGO不避諱公開為妻子北川景子宣傳、加油。（翻攝自X）DAIGO不避諱公開為妻子北川景子宣傳、加油。（翻攝自X）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕北川景子在2016年與男星DAIGO結婚，婚後育有一雙兒女，DAIGO今天（4日）獲頒最佳父親的獎項，妻子北川景子認為能被這樣認可，是件非常光榮的事情。

DAIGO與北川景子育有4歲的女兒、1歲的兒子，此次獲獎的理由是，當孩子誕生時，DAIGO因為對妻子的感謝、母子均安而哭泣，就算責備孩子也是給予滿滿的愛，這樣對家人的深厚感情是最佳父親的模範。

DAIGO稱獲獎十分光榮，表示當爸爸還不到5年，還算是個新手，但一直都為了成為孩子們的最佳父親而努力。他分享女兒比出他的招牌手勢「WISH」的照片，並透露雖然自己本業是歌手，但女兒可能以為他是煮菜的人。DAIGO本身有廚藝節目，表示當「非常漂亮的女演員」在拍攝時，就會由他負責做飯，換他比較忙碌時，家務就交由北川景子負責，夫妻倆配合得非常好。

北川景子、DAIGO不同於其他日本明星夫婦，夫妻倆不避諱在公開場合放閃，DAIGO多次公開大讚北川景子實在太漂亮了，最近還為了宣傳北川景子的新作《從奪走你的那天起》，私訊前輩GACKT，讓GACKT大讚：「幫老婆宣傳的老公真的很好，你真的是很好的傢伙。」

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