楊烈喊話自由民主不能被人毀滅 台灣不是過去沒人認識的國家

楊烈喊話自由民主不能被人毀滅。（記者潘少棠攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕楊烈今（4日）晚在六四天安門事件36週年這天，現身台北國際會議中心參加由「印太戰略智庫」主辦的「挺自由愛台灣」公益演唱會，演唱電影《奪標》主題曲《My Way》，鼓勵台灣民眾：「只要堅持一定能奪標！」

今晚楊烈與朱約信搭檔。（記者潘少棠攝）

今晚楊烈與朱約信搭檔，獻唱招牌曲《如果能夠》，他大讚朱約信是不可多得的優秀青年，朱約信則說：「能幫楊烈大哥伴奏，一輩子值得啦！」

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楊烈談到：「自由跟民主最重要，沒有這兩者，人無法生活、行走社會，國家就是要有自由和民主，這是爭取來的，用生命、血汗爭取來的，拚多少命才有今天的自由民主，絕對不能被人毀滅、破壞。」

楊烈喊話自由民主不能被人毀滅。（記者潘少棠攝）

另外楊烈也提到：「台灣一路走來非常辛苦，有自由和民主，家庭才會快樂，政府幫助我們對內對外化險為夷，民眾也要全力支持，互相配合體諒，人權和自由重要，能夠走出台灣進入世界，世界需要的台灣，不是過去沒人認識的台灣，要有強烈信心，可以做更多事情，台灣需要大家的智慧和力量，在世界上永遠都最勇！」

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