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娛樂 最新消息

好萊塢級「減齡特效」在台劇上演 楊貴媚回春20歲 蔡振南看傻眼

張軒睿（左起）、詹子萱、白潤音、謝欣穎、周渝民、薛仕凌、楊貴媚、于子育、劉子銓，出席新影集《我們與惡的距離》第二季首映會。（記者陳奕全攝）張軒睿（左起）、詹子萱、白潤音、謝欣穎、周渝民、薛仕凌、楊貴媚、于子育、劉子銓，出席新影集《我們與惡的距離》第二季首映會。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕周渝民、薛仕凌、楊貴媚、謝欣穎、于子育、白潤音、劉子銓、張軒睿、詹子萱今出席新影集《我們與惡的距離》第二季首映會，這一季的劇情橫跨20年，講述一段錯綜複雜的恩怨與因果。為了詮釋20年前的戲份，周渝民、薛仕凌、楊貴媚與謝欣穎臉上都貼滿了「減齡特效」的黑色定位點，藉由視覺特效「回春」。

楊貴媚出席新影集《我們與惡的距離》第二季首映會。（記者陳奕全攝）楊貴媚出席新影集《我們與惡的距離》第二季首映會。（記者陳奕全攝）

楊貴媚一開始對臉上貼東西感到排斥，擔心拍戲時會笑場，但導演林君陽一句「好萊塢都這樣做」，便成功說服她。

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只是大夥與蔡振南對戲時，由於蔡振南不需貼特效，觀察許久才發現那是化妝用的定位點，還對謝欣穎幽幽說：「我以為妳的新造型是臉上很多痣。」由於楊貴媚、薛仕凌臉上也貼滿黑點，蔡振南更腦補：「痣是這家人的遺傳特徵。」逗趣反應笑翻現場。

于子育出席新影集《我們與惡的距離》第二季首映會。（記者陳奕全攝）于子育出席新影集《我們與惡的距離》第二季首映會。（記者陳奕全攝）

類似的笑話也發生在于子育身上。她表示第一次到片場時完全不曉得有這項高技術處理，還以為薛仕凌的造型就是臉上長滿痣，讓人哭笑不得。

至於這樣的「回春造型」滿不滿意？楊貴媚笑著比了個臉頰愛心，說：「很開心。」她坦言原本非常抗拒，擔心拍戲會分心，但後來入戲太深，甚至忘了臉上的黑點，一度在空檔時想直接出門逛夜市，好在旁人連忙提醒：「妳忘了臉上有東西嗎？」

劇中楊貴媚飾演一位出身政治世家的議員，準備參選縣長。被問到是否會像《人選之人》中的賴佩霞一樣真實投入政治？她立刻哀嚎：「不要害我！」不過她也說，這個角色讓她演得相當過癮，連對手蔡振南都開玩笑罵她：「看妳的臉，我恨得牙癢癢。」

周渝民9號生日、薛仕凌10號生日。（記者陳奕全攝）周渝民9號生日、薛仕凌10號生日。（記者陳奕全攝）

此外，周渝民9號生日、薛仕凌10號生日，今天首映會現場也驚喜替兩人提前慶生。兩位內向個性的人看起來都有點害羞，製作人林昱玲則笑說：「世界上很需要雙子座，雙子就是來混亂大家、打亂大家，再創造一個新的大家，就像川普一樣。」逗得現場笑聲不斷。

《我們與惡的距離》第二季一共10集。6月7日起，每週六晚間九點在公視、CATCHPLAY 電影台61頻道播出，晚間十點於CATCHPLAY+（台灣、新加坡、印尼）、公視+、愛奇藝國際版，以及首次加入台劇內容的海外平台 Amazon Prime Video 於全球240個國家或地區同步上架。

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