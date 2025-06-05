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（專訪）開箱丟丟妹3千萬豪宅！竟成「公司宿舍」 求財神物曝光

丟丟妹開箱千萬豪宅。（記者潘少棠攝）丟丟妹開箱千萬豪宅。（記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／專訪〕「丟丟妹」李明珊直播事業越做越大，在北部和中部都有工作室的她，前幾年也在新北買下兩間房分別是25樓跟5樓，日前她接受專訪開箱5樓70坪3千萬豪宅，現在的裝潢是前屋主設計，還附贈家具，當年丟丟妹在疫情期間買下，如今房價已經漲到5千萬。

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丟丟妹開箱千萬豪宅。（記者潘少棠攝）丟丟妹開箱千萬豪宅。（記者潘少棠攝）

丟丟妹在同棟大樓買下兩戶，原先的5樓是要買來給北上拜訪的家人、朋友有地方住，不過日前她曾在社群透露，自己最近從25樓的住家搬到5樓，原因是鄰居反映浴室天花板發霉，懷疑是丟丟妹家的浴室水管破裂造成。想當個好鄰居的丟丟妹狠下心將以大理石包覆管線的浴廁整間敲掉，花了100多萬，結果發現沒有滲水，至今仍在尋找問題中，所以目前都住在5樓，同住的還有2名丟丟妹從台中上來的員工，儼然成為豪華的「公司宿舍」。

丟丟妹家中供奉求財的天虎。（記者潘少棠攝）丟丟妹家中供奉求財的天虎。（記者潘少棠攝）

丟丟妹平常熱衷拜拜求財，從她家中擺飾也能看出，她特別擺放了從虎爺廟求來的「天虎」，提到當時自己是無意中路過，突然看到虎爺廟中擺著小老虎娃娃，覺得太可愛，了解過後才知道原來廟中供俸的是天虎，和平常所看的放在地板的虎爺不同，天虎辦事效率比較快，主要求錢財、公司、業績。

丟丟妹花20萬買精品衣，竟是抵擋不住櫃姐推銷。（記者潘少棠攝）丟丟妹花20萬買精品衣，竟是抵擋不住櫃姐推銷。（記者潘少棠攝）

丟丟妹的衣服多到放不完，超過上千件，前陣子她還開賣二手衣清掉2、3千件，而她也特別開箱自己之前所買的20萬精品衣，一拿出來整件衣服波光粼粼晃閃眼，丟丟妹說她自己沒有穿過，會買下竟是因為自己拒絕不了推銷，「我知道那是她賣不掉的，其實那也不是我的風格，到現在都還沒穿過，但就拒絕不了還是買了。」意外成為「直播天后」的一大反差。

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