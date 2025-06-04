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娛樂 最新消息

遭爆和許光漢兄弟情生變？ 張軒睿尷尬回應

張軒睿（左2）今出席《我們與惡的距離》第二季首映記者會。（記者陳奕全攝）張軒睿（左2）今出席《我們與惡的距離》第二季首映記者會。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕許光漢、張軒睿、章廣辰2017年合作林心如製作的電視劇《我的男孩》，建立「三劍客」好交情，近日卻傳出兄弟情鬧翻，尤其是許光漢與張軒睿幾乎呈現完全不聯繫的狀態。張軒睿今出席《我們與惡的距離》第二季首映記者會，被問到許光漢相關問題，他指出最近比較少聯絡，「有一段時間了」，一旁楊貴媚不知內情，反問：「他不是去當兵嗎？」

章廣辰（左起）、張軒睿、許光漢因戲結緣成為好友。（八大提供）章廣辰（左起）、張軒睿、許光漢因戲結緣成為好友。（八大提供）

許光漢去年8月入伍，新訓結束被拍到與朋友聚餐，卻不見張軒睿身影，媒體好奇追問是否友情生變時，張軒睿不耐地翻白眼喊：「沒有！」接著補了一句：「我也有我自己的事要安排。」雖否認，態度卻耐人尋味，有些兄弟情變的蛛絲馬跡。

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而今再被問到有沒有關心許光漢當兵生活？張軒睿尷尬回：「每天看新聞就知道。」感覺得出好兄弟情誼開始有距離，但章廣辰和許光漢的友誼則維持不變。不過張軒睿、許光漢、章廣辰目前三人皆未退追彼此IG。

《我們與惡的距離》第二季共10集。6月7日起，每週六晚間九點在公視、CATCHPLAY 電影台61頻道播出，晚間十點於CATCHPLAY+（台灣、新加坡、印尼）、公視+、愛奇藝國際版，以及首次加入台劇內容的海外平台 Amazon Prime Video 於全球240個國家或地區同步上架。

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