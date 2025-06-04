金秀賢有救了？《來自星星的你》台灣重播 韓媒：海外影響力還在

《來自星星的你》傳出將在巴西播出、台灣重播。（翻攝自SBS）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕金秀賢爭議狂燒3個月，最近輿論似乎有降溫的趨勢，有韓國媒體報導，網路上出現越來越多要求金秀賢回歸的聲浪。該報導還指出，金秀賢的《來自星星的你》時隔12年進軍南美洲，將在巴西播出，也稱將於台灣重播。

韓國媒體《bnt新聞》今天的報導，針對金秀賢、金賽綸一連串的爭議，引述網路社群力挺金秀賢的聲音，包括「金秀賢無罪」、「《山寨人生》會播出嗎」、「劇本看起來很有趣」、「沒做錯就趕快回來吧」等等，表達對金秀賢回歸的期待。

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報導指出，隨著「橫豎研究所」疑似造假，以及金秀賢被誣告的可能性增加，金秀賢的形象似乎逐漸恢復中，金秀賢代表作《來自星星的你》已在巴西的電視台SBT播出，在台灣也決定重播。報導中指出，金秀賢的海外影響力依舊，SBT指出，對於韓國大眾文化的內容需求增加，有一個專門亞洲作品的時段，第一部就是金秀賢的《來自星星的你》。

儘管這篇報導明顯有利於金秀賢，不過最後他與「橫豎研究所」的官司結果會如何，令人期待。業界認為，一但判決出爐，自然會決定《山寨人生》的生死。

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