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周渝民認了F4合體「每年都有機會」 親曝破局原因

周渝民今出席《我們與惡的距離》第二季首映會。（記者陳奕全攝）周渝民今出席《我們與惡的距離》第二季首映會。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕Energy去年元旦宣告復出，現在又傳出因《流星花園》爆紅全亞洲的F4也可望在明年重新合體巡演，《流星花園》曾紅遍亞洲，並被多個國家重新翻拍，對於劇中主角能否重聚演出，戲迷都很關心。「仔仔」周渝民今出席《我們與惡的距離》第二季首映會，被問及此事，他坦言「每一年都有機會（合體），每年都有人來找我們」，至於合體可能性？他搖頭回「我不知道」。

相關新聞：F4將合體？傳明年啟動巡演 Energy翻紅成催化劑

仔仔提到自己對於F4合體有個期望，「如果只是單純想賺錢的話，不要特別找我，希望有些規劃再來。」然而他不想賺錢，難道沒有其他人想賺？他搞笑回：「去問他們啊，問我幹嘛？」

周渝民今出席《我們與惡的距離》第二季首映會。（記者陳奕全攝）周渝民今出席《我們與惡的距離》第二季首映會。（記者陳奕全攝）

他也還原每年都被詢問合體的事，指出：「我會被某個大老闆、貴人來問合體，我都說很好啊，因為做F4活動我基本上沒有太大壓力，我在四人中年紀最小，瘋癲搞笑就好。」只是對方詢問後回他「有想法再跟你說」，結果都沒下文，他也頗無奈。

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