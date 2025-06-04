陳淑芳自爆「忍尿功力」一流 放話100歲挑戰拍性感照

陳淑芳擔任品牌代言人，希望讓更多人知道漏尿不是難以啟齒的秘密。（日悠褲®提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕陳淑芳今（4）出席防漏內褲代言活動，自認練就一身「忍功」，外出拍戲一整天不漏尿。她說過去拍戲練來的，「在山上拍戲誰敢尿，還怕會看到『小動物』」，強調自己不是「憋尿」，而是會忍。

高齡85歲的陳淑芳前天剛拍完大愛戲，為了今天美美出席代言，昨天特地妝髮，呈現完美狀態；陳淑芳中氣十足表示，身體沒有發炎，先前身體微恙，是因長年累月通宵拍戲，導致心律不整，但動完手術後現在活蹦亂跳的。

請繼續往下閱讀...

相關新聞：陳淑芳「同學會只剩兩桌」 堅定喊：剩兩人也要相聚

日前陳淑芳在臉書曬出同學會照片，語重心長提到「只剩2桌朋友」，回應並不是說「同學一個一個走了」，而是有些人怕身體撐不住，尿出來，打趣說：「只要有出席的同學，一人送他們一條（內褲），但第二條就要自己買了。」

陳淑芳擔任品牌代言人，希望讓更多人知道漏尿不是難以啟齒的秘密。（日悠褲®提供）

陳淑芳細數小學同學會一年會辦四次，國中同學會每年10月舉辦，至於那種小型聚會則是每個月都有一次；她說每次出席，規定大家不能講「老」，若不慎說出來的同學則要罰公款100塊，用途是外出租車、餐費等。

由於是替內褲代言，問到若品牌要求拍「性感照」是否OK？陳淑芳阿莎力說，「拍就拍啊，要就來真的，只是怕政府不允許」，笑稱到90、100歲都會這樣做的，搞笑說自己「尺度不限」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法