解婕翎險被騙出國淪豬仔 她揪「3疑點」：絕對有鬼

解婕翎險被旅遊推廣工作邀約誘騙出國。（翻攝自臉書）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近來海外工作、旅遊詐騙層出不窮，去年爆出有8名台灣人報名免費泰國旅遊團，怎料剛落地就被送往緬甸，其中3名中年婦人幸運脫離，但至今仍有5名年輕人下落不明。女星解婕翎近日也在節目《11點熱吵店》中分享，她曾收到一些自稱是國家觀光局的工作邀約，希望她能到當地拍片推廣，怎料後來卻發現對方疑為詐騙集團，好在即時發現，否則恐淪為豬仔。

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解婕翎上節目揭旅遊推廣工作的疑點。（翻攝自YT）

解婕翎曾收到來自韓國、香港、泰國等地，自稱是觀光局的邀約，希望她以KOL身分到當地拍攝旅遊推廣影片。當時她與自稱是南韓觀光局的人員差點就簽約了，怎料卻在談拍攝地點及內容時發現不對勁，疑點包含，本來說好拍攝地點為首爾的百貨公司，後來又改成近郊，且路途非常遙遠；再來解婕翎已經表明要自己訂飯店，對方仍堅持「會有專人接送」；後來在解婕翎有點猶豫想退出時，對方開始請出主管及更大的主管出來喬，還試圖以加1.5倍酬勞誘惑。

種種可疑情況讓解婕翎嚇得馬上拒絕，對方仍持續不斷說服，直到最後她堅定的表明立場後，才成功勸退。她也呼籲大眾，雖未必每一份海外工作邀約都是詐騙，但仍需保持清醒，不要輕易被金錢蠱惑。

☆警政署為加強預防詐欺犯罪，設立「反詐騙諮詢專線165」電話，提供民眾諮詢。☆

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