晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陳妍希輸誠中國爆遭鎖定 疑列陸委會調查對象「洩9字心聲」

陳妍希釋出近照透露心境。（翻攝自微博）陳妍希釋出近照透露心境。（翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕針對中共持續利用台灣藝人進行對台統戰宣傳，陸委會副主委沈有忠日前指出，已掌握逾20名台灣藝人，疑似在特定時機配合中國官媒操作，未來將依據事證研議裁處，消息一出引發外界關注，而在網友列出名單中備受矚目的陳妍希，近日則透過社群洩露一段耐人尋味的心境文字。

相關新聞：做最好自己！陳妍希恢單8歲兒陪伴慶生

網友列出的名單包括侯佩岑、陳妍希、趙又廷、張韶涵、歐陽娜娜、汪東城、楊宗緯等長年在中國發展的藝人皆被點名，不過陳妍希昨（3日）透過微博釋出一組海邊寫真，只見她身穿深V綠色禮服、背部大露空，白皙美背若隱若現，身影婉約地佇立洱海岸邊，她一邊凝視鏡頭、一邊望向遠方，彷彿對外界的風波無動於衷。

陳妍希雖然未正面回應是否遭調查，但從貼文中輕描淡寫的一句「在美麗的洱海邊散步」，以及tag「高能量一夏」，外界不免解讀她此舉似有「心如止水」的意味。陳妍希演藝重心逐漸轉往中國，不僅參演戲劇也常出席中國活動，過去也曾被發現轉發「中國台灣省」圖卡，立場備受關注。

相關新聞：舒華聲援中國命案遭批「舔共」 無奈親揭背後原因

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中