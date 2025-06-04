陳妍希輸誠中國爆遭鎖定 疑列陸委會調查對象「洩9字心聲」

陳妍希釋出近照透露心境。（翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕針對中共持續利用台灣藝人進行對台統戰宣傳，陸委會副主委沈有忠日前指出，已掌握逾20名台灣藝人，疑似在特定時機配合中國官媒操作，未來將依據事證研議裁處，消息一出引發外界關注，而在網友列出名單中備受矚目的陳妍希，近日則透過社群洩露一段耐人尋味的心境文字。

相關新聞：做最好自己！陳妍希恢單8歲兒陪伴慶生

請繼續往下閱讀...

網友列出的名單包括侯佩岑、陳妍希、趙又廷、張韶涵、歐陽娜娜、汪東城、楊宗緯等長年在中國發展的藝人皆被點名，不過陳妍希昨（3日）透過微博釋出一組海邊寫真，只見她身穿深V綠色禮服、背部大露空，白皙美背若隱若現，身影婉約地佇立洱海岸邊，她一邊凝視鏡頭、一邊望向遠方，彷彿對外界的風波無動於衷。

陳妍希雖然未正面回應是否遭調查，但從貼文中輕描淡寫的一句「在美麗的洱海邊散步」，以及tag「高能量一夏」，外界不免解讀她此舉似有「心如止水」的意味。陳妍希演藝重心逐漸轉往中國，不僅參演戲劇也常出席中國活動，過去也曾被發現轉發「中國台灣省」圖卡，立場備受關注。

相關新聞：舒華聲援中國命案遭批「舔共」 無奈親揭背後原因

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法