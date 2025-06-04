SJ圭賢遭灌爆！反安慰粉絲「別難過」 公司硬起來提告了

林婷婷／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓流帝王Super Junior的成員圭賢最近登上Netflix益智節目《魔鬼的計謀2：死亡密室》，不過他的表現卻備受爭議，遭到不少網友攻擊。其所屬的經紀公司Antenna今天（4）宣布不排除採取法律措施。

圭賢（中）參加《魔鬼的計謀2：死亡密室》，因幫助泫揆（左）引發爭議。（翻攝自IG）

圭賢曾獲得韓國奧林匹克數學競賽總統獎，此次受邀參加《魔鬼的計謀2：死亡密室》並不意外，不過圭賢在節目中玩遊戲的方法引發爭議，有人批評他根本是放水，認為他如果沒有求勝慾就別來參加節目占名額，但也有人認為，圭賢選擇犧牲助陣泫揆，也是他疼愛弟弟的表現，不理解為何會被罵這麼慘。

請繼續往下閱讀...

相關新聞：《魔鬼的計謀2》挨批「虎頭蛇尾」 韓媒揭兩大敗筆留遺憾

圭賢在6月1日出席Weverse Concert時，罕見透露最近心情不太舒服，但希望今天把所有負面情緒都忘記，與大家一起度過快樂唱歌的時間。根據《SBS》報導，圭賢在社群平台上表示，不可能把節目的事情全都說出來，「我自己也有很多遺憾，但沒有辦法」，他表示詳細情況之後會再找機會給大家聽，要粉絲不要難過。

相關新聞：《魔鬼的計謀2》挨批「虎頭蛇尾」 韓媒揭兩大敗筆留遺憾

一字一句顯示圭賢心情確實受到影響，而圭賢所屬的Antenna也不再姑息，發聲明稱最近出現多個已經超越言論自由、詆毀藝人人格的行為，不只是藝人本身，對粉絲也可能造成心理上的傷害。Antenna表示，將以收到的檢舉與監控蒐集的數據為主，準備採取強硬的法律措施，未來如果有類似誹謗藝人的情況發生，也會採取法律行動。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法