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太煎熬！《藏海傳》停更3天 肖戰粉絲崩潰了

《藏海傳》金句連發。（翻攝自Disney+臉書）《藏海傳》金句連發。（翻攝自Disney+臉書）

胡妃貞／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕肖戰與張婧儀主演的新劇《藏海傳》熱播中，穩坐陸劇熱度榜冠軍，流量已經突破10億，如今接近尾聲，劇迷一連追劇17天後，Disney+突貼出追劇日曆，《藏海傳》6月4日停更三天，讓粉絲哀號遍野，直呼「太煎熬了吧」，有人哀怨的說，只能再重看前面的集數，！

相關新聞：劇情反轉！肖戰《藏海傳》面具人現身第三仇人慘死 藏海卻覺大仇未報

肖戰在《藏海傳》飾演苦心策畫10年復仇大計的藏海，即便劇中愛慕張婧儀，卻因為怕傷害到對方而無法相戀。而在本週末最新劇集當中，藏海發現恩公和仇人可能都是同一人，讓他痛苦不已，但復仇路一旦開始了，就算他想辭官帶著香暗荼和高明師父等人一同離開朝堂，卻也不得行，只能自艾的說，復仇路也只能走到底了。

《藏海傳》追劇日曆出來，6月4日起停更3天。（翻攝自Disney+臉書）《藏海傳》追劇日曆出來，6月4日起停更3天。（翻攝自Disney+臉書）

相關新聞：肖戰傻眼了 《藏海傳》面具人竟是「他」

面對Disney+即將停更3天，不少粉絲在網路大喊太煎熬了，但在中國平台有付費看劇的優惠，許多粉絲不想等已付費追完劇，並大呼太值得了，所以在網路上搜尋《藏海傳》已可看到許多大結局的評貼，不想劇情被爆雷的粉絲，可要忍忍不要誤點。

《藏海傳》製作嚴謹畫面精美，劇情一再反轉，金句一籮筐，讓劇迷久久不能走出來。Disney+臉書非常貼心釋出不少金句海報，讓粉絲在停更期間，可以細細口味。

《藏海傳》金句連發。（翻攝自Disney+臉書）《藏海傳》金句連發。（翻攝自Disney+臉書）《藏海傳》金句連發。（翻攝自Disney+臉書）《藏海傳》金句連發。（翻攝自Disney+臉書）

肖戰劇照寫著，「不要因感情而相信他人，那樣只會讓自己失望。」、「報仇靠的不是武力，而是信念。」、「這世上最厲害的本事，就是用真話與實話來驕人。」，肖戰與黃覺海報「我不是為他賣命，我是為我自己。」，每一句都撞擊粉絲的心。

《藏海傳》金句連發。（翻攝自Disney+臉書）《藏海傳》金句連發。（翻攝自Disney+臉書）

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