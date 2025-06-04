77老大暌違5年驚喜復出直播 粉絲驚呼：一點都沒老

77老大鮭魚回歸開播，資深粉絲說老大完全沒變老。（17LIVE提供）





〔記者侯家瑜／台北報導〕中醫系出身的百萬人氣YouTuber「77老大」5年未開直播，昨晚驚喜回歸17LIVE平台，開場就用一句「我是鮭魚，回來了！」引爆全場熱度。他坦言雖然回來很開心，但也非常緊張，甚至偷偷潛入其他主播直播間「觀摩學習」，卻意外被AI助理點名，笑稱神秘感瞬間破功。

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久違登場的77老大，一開播就被粉絲發現頭髮變成「紫色系英雄風」，他先搞笑說是新造型，接著揭曉其實是濾鏡特效。不過看到效果太帥，他馬上動念隔天去染髮，讓粉絲笑翻。不僅如此，他也坦言直播對他後來轉戰YouTube幫助極大，練出即時反應與主持能力。

77老大使用平台濾鏡功能幫自己換「紫髮」造型，深獲粉絲好評，他自己也很滿意。（17LIVE提供）



直播中途氣氛一轉，話題不小心變成「反詐騙宣導大會」。77老大提到近日有粉絲遭遇詐騙，自己也陪同報案才驚覺全台每天詐騙金額高達1.5億至3億元。他苦口婆心提醒大家「不要貪心、要提醒長輩」，讓不少粉絲感動直呼「太暖了」。

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77老大當年卸下中醫師身分，加入17LIVE成為直播主，之後成為YouTuber，開啟網紅事業。（17LIVE提供）





開播尾聲，粉絲驚呼他狀態超好，彷彿時光停格。老大則大方分享抗老秘訣：「不是為了練肌肉，是為了隔天能喝酒吃大餐！」再補上一句「要會玩也要會養生」，一貫地用詼諧風格傳遞健康觀念，讓直播間笑聲不斷，也為他的「鮭魚回歸」畫下完美句點。

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