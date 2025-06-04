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好狂！鐵粉砸5萬買60組套票 抽中《心之谷》超限量海報

不少吉卜力迷都表示被《心之谷》片中熟悉的《鄉村路》旋律勾起回憶殺。（甲上娛樂提供）不少吉卜力迷都表示被《心之谷》片中熟悉的《鄉村路》旋律勾起回憶殺。（甲上娛樂提供）

林婷婷／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕吉卜力浪漫經典動畫《心之谷》上週四重返全台大銀幕，貫串全片的金曲《鄉村路》一奏，令觀眾紛紛感動落淚，首週末即衝上新片票房冠軍。

《心之谷》第二週特典加碼祭出吉卜力迷都想擁有的雙重好禮──「聖司借書卡典藏書籤」及《心之谷》海報主視覺「一起冒險A3電影主海報」。（甲上娛樂提供）《心之谷》第二週特典加碼祭出吉卜力迷都想擁有的雙重好禮──「聖司借書卡典藏書籤」及《心之谷》海報主視覺「一起冒險A3電影主海報」。（甲上娛樂提供）

繼首週特典聞得到「香香的聖司」後，第二週特典加碼祭出雙重好禮──「聖司借書卡典藏書籤」及《心之谷》海報主視覺「一起冒險A3電影主海報」，兩種特典皆採用厚磅美術紙，主海報透過局部上光營造月島雯與貓男爵的靈動跳躍立體感，書籤則為雙面設計，借書卡的背面是聖司騎單車載著月島雯的經典電影視覺，尺寸接近智慧手機大小，還原借書卡的真實手感。

《心之谷》是日本動畫史上首部杜比立體音效電影，其中各式樂器合奏橋段蔚為經典。（甲上娛樂提供）《心之谷》是日本動畫史上首部杜比立體音效電影，其中各式樂器合奏橋段蔚為經典。（甲上娛樂提供）

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《心之谷》結合青春愛情、動人音樂和奇幻等元素，在日本感動超過208萬觀影人次，票房賣破31.5億日圓，榮登年度日本電影票房冠軍。時逢上映30週年重返全台大螢幕，各大影城皆推出特別場套票，內含琳琅滿目的購票紀念特典，其中有鐵粉豪擲超過5萬多元購買60組價值890元的影城特別場套票，為的就是提高僅有2幅的「A3錶框收藏級雷射海報」抽籤中獎率，後來也得償所願中了大獎。

鐵粉砸超過5萬元喜獲《心之谷》超限量錶框雷射海報。（甲上娛樂提供）鐵粉砸超過5萬元喜獲《心之谷》超限量錶框雷射海報。（甲上娛樂提供）

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凡購買上映第2週（6/6~6/12）《心之谷》電影票乙張，於6/6（五）起至原購票影城，即可兌換限量「一起冒險版A3主海報＋典藏借書卡書籤」乙份，一人限換四張，數量有限，敬請把握收藏機會。更多電影資訊請追蹤甲上娛樂官方粉絲專頁。

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