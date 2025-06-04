胡瓜收視奪冠信譽也封王 阿嬤認證「我很相信你」

《綜藝大集合》幫胡瓜慶生。（民視提供）



〔記者侯家瑜／台北報導〕一年一度由《讀者文摘》主辦的「信譽品牌暨最受信賴名人調查」揭曉，綜藝天王胡瓜首度榮獲「最受信賴娛樂節目主持人」殊榮。民視製作團隊特地南下台南「四鯤鯓龍山寺」頒發獎牌，還準備了獎狀造型大蛋糕，為今壽星胡瓜慶生，現場不僅湧入熱情民眾，台南土城高中與北門農工學生也熱情參與，眾人齊唱生日快樂歌，場面歡樂又感人。

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胡瓜感性表示：「讀者文摘是我小時候就會看的雜誌，現在能獲得這份信任，很感謝所有支持的人。」他也不忘感謝製作團隊與節目來賓，更特別將這份榮耀獻給全國鄉親。日前節目收視率更飆升至3.54，再創收視高點，顯示《綜藝大集合》多年來深耕基層、深受觀眾喜愛。

胡瓜信譽被阿嬤認證。（民視提供）

節目最後，胡瓜許下生日願望：「希望大家平安健康、不要再有疫情。」並邀請現場阿嬤送上祝福，阿嬤一句「我很相信你！」笑翻眾人，成為全場最「信賴」的一刻。胡瓜也開心感謝全台觀眾的支持，讓節目與他一同穩坐信譽寶座。

胡瓜多年來主持民視《綜藝大集合》，走遍全台灣，與鄉親互動親切自然，不分年齡層累積廣大粉絲，堪稱台灣最具親民魅力的主持人。

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