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歐文威爾森淪中年魯蛇？《高桿拍檔》當小白球教練打造下個老虎伍茲

歐文威爾森主演並監製喜劇影集《高桿拍檔》。（Apple TV+ 提供）歐文威爾森主演並監製喜劇影集《高桿拍檔》。（Apple TV+ 提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕Apple TV+全新原創喜劇影集《高桿拍檔》，由喜劇男星歐文威爾森領銜主演並擔任監製。故事以高爾夫球世界為背景，由《賽道狂人》編劇傑森凱勒創作，並集結《泰德拉索：錯棚教練趣事多》金獎幕後團隊聯手打造，帶來前所未見的高爾夫主題喜劇影集。

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歐文在《高桿拍檔》中飾演的普萊斯凱希爾，是一位曾經名列世界第18強、球技高超的高爾夫職業選手，卻在20年前因一個意外事件黯然退役。接連著婚姻觸礁、工作被解僱，成為正港中年魯蛇的他，偶然遇見了由彼得達格飾演的桑提，一位年僅17歲、天賦異稟卻難搞的Z世代高爾夫球天才。他決定孤注一擲，將未來寄託在桑提身上，決心將他打造成「下一個老虎伍茲」。

歐文威爾森（左）在影集《高桿拍檔》遇見彼得達格飾演的高爾夫球天才，決定將未來寄託在對方身上。（Apple TV+ 提供）歐文威爾森（左）在影集《高桿拍檔》遇見彼得達格飾演的高爾夫球天才，決定將未來寄託在對方身上。（Apple TV+ 提供）

該劇透過充滿世代隔閡與衝突的師徒，意外譜出一段笑中帶淚、令人共鳴的成長故事，一釋出即獲得外媒正面評價，《The Guardian》讚譽「溫馨又幽默，媲美《泰德拉索：錯棚教練趣事多》的療癒感」，《Collider》則表示：「迷人的演員陣容與深刻的情感為主軸，讓整體觀影體驗令人滿意。」《高桿拍檔》已於Apple TV+熱播中，每週三更新一集。

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