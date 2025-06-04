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娛樂 最新消息

今年最動人！瑪格羅比《奇幻導航》飆戲柯林法洛 回到過去改寫未來

瑪格羅比（左）和柯林法洛在《奇幻導航》攜手帶來感人的浪漫篇章。（索尼影業提供）瑪格羅比（左）和柯林法洛在《奇幻導航》攜手帶來感人的浪漫篇章。（索尼影業提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕「小丑女」瑪格羅比最新作品《奇幻導航》今（4）日驚喜釋出首支預告，她在片中首度攜手奧斯卡提名男星柯林法洛，共譜一段穿越記憶與命運的療癒旅程，兩人充滿張力的對戲火花四射，短短三分鐘便展現層次豐富的情感演出，被譽為「衝擊獎季的黑馬之作」。

瑪格羅比（右）和柯林法洛首度合作《奇幻導航》，共譜一段穿越記憶與命運的療癒旅程。（索尼影業提供）瑪格羅比（右）和柯林法洛首度合作《奇幻導航》，共譜一段穿越記憶與命運的療癒旅程。（索尼影業提供）

該片由韓裔導演名田高梧執導，他曾以首部長片《構築心方向》在日舞影展嶄露頭角，後續作品《人造眷戀》更入選坎城影展一種注目單元，備受國際肯定。這次與兩位頂尖演員合作，他形容這部作品為：「一段與過去和解的旅程，也是一段找回愛與彼此的電影。我會想在電影院看十遍。」

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電影故事設定在一個夢幻與現實交錯的世界，透過神秘的「任意門」設計，角色能穿越時空，直面內心最深的遺憾。預告中一句，「世上最美的地方讓人感到最孤獨」，以及深刻的情感鋪陳與詩意氛圍，道出片中兩位主角孤單靈魂的共鳴與連結。

瑪格曾以《老娘叫譚雅》入圍奧斯卡影后，柯林法洛則憑《伊尼舍林的女妖》角逐過影帝，《奇幻導航》則是兩人首次合作，強強聯手勢必為今年影壇帶來最感人的浪漫篇章。電影將於10月9日在台上映。

《奇幻導航》預告：

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