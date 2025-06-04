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不是吳姍儒？傳小禎代班《11點熱吵店》 經紀人回應了

原先爆出是吳姍儒接棒《11點熱吵店》主持人。（資料照，記者陳奕全攝）原先爆出是吳姍儒接棒《11點熱吵店》主持人。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕Melody與沈玉琳主持逾4年的《11點熱吵店》擁有不少忠實觀眾，前年曾入圍第58屆金鐘綜藝主持人獎。不過上月Melody宣布將請辭，今（4）日又爆出主持棒可能由「Sandy」吳姍儒接下，隨即又傳出人選會是小禎，對此，小禎經紀人也作出回應。

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小禎傳明天將先進棚代班錄影試水溫。（資料照，記者胡舜翔攝）小禎傳明天將先進棚代班錄影試水溫。（資料照，記者胡舜翔攝）

《11點熱吵店》接棒主持人選眾說紛紜，先是傳出吳宗憲親自打電話向節目高層推薦吳姍儒，不過吳宗憲隨即否認表示女兒忙不過來，且節目屬性與她不符，經紀人早已婉拒邀約。而根據《Yahoo新聞網》接棒人選可能是由小禎拿下，明天就要進棚先以代班錄影試水溫。稍早本報記者詢問其經紀人，對方證實表示：「我們的確有收到電視台邀約。不過相關的安排都還是遵照電視台那邊。」

對於主持人選，TVBS回應表示，製作單位正在積極討論安排中，「若有進一步消息可以分享，會盡快讓大家知道，謝謝大家對《11點熱吵店》的關心與支持。」

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