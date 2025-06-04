英歌手Jessie J罹乳癌！幽默自嘲「手術後會帶著巨乳回來」

英國歌手Jessie J罹乳癌，將在本月中進行手術。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕英國知名歌手Jessie J擁有眾多膾炙人口的音樂作品，與以色列籃球員男友育有2歲兒子，事業家庭都很完美的她，近期卻傳出健康亮紅燈。Jessie J於當地時間3日在社群上透露罹患乳癌的消息，雖發現得早，目前為早期乳癌（又稱原位癌），但仍要開刀將腫瘤取出。

相關新聞：健檢發現原位癌！57歲女乳房全切除 自體重建重拾自信

請繼續往下閱讀...

Jessie J在3日發布的影片提到，「這段期間我反覆進出醫院做檢查，被診斷出患有早期乳癌，雖然只要是癌症都不太好，但我現在緊緊抓住『早期』這2個字，勸說自己事情沒那麼糟」，此外，選擇公開病情是因為她向來是個喜歡分享的人。

Jessie J將在本月中開刀取出腫瘤，她以一貫幽默個性笑說：「唯一的好消息是我可以保住我的乳頭，雖然這是個戲劇性的隆乳方式，手術後我會帶著『巨乳』和新音樂回來」，此貼文一出立刻引發大批歌迷留言鼓勵。

在 Instagram 查看這則貼文 Jessie J（@jessiej）分享的貼文

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法