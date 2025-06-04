羅志祥「笑噴貢丸」王識賢遭殃 見習直播巧遇「南部羅志祥」

《我的網紅女兒》殺青酒，其中羅志祥暌違8年重返電影圈。（記者胡舜翔攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕「小豬」羅志祥暌違8年，重返電影圈，參演台片《我的網紅女兒》昨辦殺青宴，他一下機就趕來現場。他的角色暗戀主角陳怡佳，還不小心將貢丸吐到王識賢身上，令他誠惶誠恐，最後還開玩笑說「有塞錢給導演，加了一些打戲。」

小豬在片中飾演說唱歌手SK，自以為是黑社會，沒想到遇上真的黑社會人士，他得知有武打戲，內心充滿期待，幸好沒有拍到受傷，表示最慘的還是白吉勝。

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昨公開電影花絮，小豬和網紅一家共進晚餐，不料吃飯噎到，忍不住對著王識賢「吐貢丸」，他分享原本想一次OK，最後因鏡位拍了三四次，笑稱「識賢哥有接到一顆貢丸」。

時隔8年，小豬內心正向，表示和不同團隊合作都是開心的，無論大銀幕、小螢幕都是經驗累積；至於這次劇組南下嘉義拍片，小豬待了3天，不少民眾見到他都很興奮，讓他謙稱：「他們（民眾）看到其他人也很高興呀。」

這次小豬的角色還是名網紅，表示有先看短影片先觀摩，聊到過去有人會「辦小號」回應，小豬說自己都是「真名」，以免帳號切換錯亂，誤發不該發的東西。

聊到時下常有網友自封「三重羅志祥」、「XX羅志祥」等，小豬分享自己也玩唱歌APP，某天遇上「南部羅志祥」，專門唱自己的歌，「我剛好也去回覆他，還去看他照片有多像」，更當場模仿網友擺拍姿勢，逗樂全場。

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