日本音樂教父來秋OUT！準歌后領軍 4大超香卡司曝光

日本澀谷系音樂教父 Cornelius（小山田圭吾）即將二度來台。（PIPE Live Music提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕秋OUT音樂節邁入第六屆，今年將於10月11日、12日在臺北自來水園區、公館水岸廣場、 PIPE Live Music熱鬧登場，首波卡司包括日本澀谷系音樂教父Cornelius（小山田圭吾），還有四位華語樂團最具話題的創作女聲，讓樂迷驚呼：「這陣容太香了！」

邁向第六屆的秋OUT音樂節，確定在今年雙十連假登場，日前活動主視覺公開，以「要不要來我房間聽音樂」作為主題，希望把臥室裡的隨性浪漫，搬到舞台現場。

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Karencici入圍本屆金曲獎的華語歌后。（PIPE Live Music提供）

首波卡司公布的4位創作女聲，包括入圍本屆金曲獎最佳華語女歌手的Karencici，是首次參戰秋OUT音樂節。擅長R&B樂風的她，伴隨慵懶又充滿態度的唱腔，預料將會帶來充滿個性的現場節奏。

歌壇新星Andr二度參演。（PIPE Live Music提供）

而提名本屆金曲獎最佳新人的Andr，絕對是華語樂壇的新星關鍵字，迷幻獨特臥室音樂風格，穿梭於不同曲風之中，極具辨識度的騷靈嗓音，成為她最鮮明的個人特色之一，去年尚未發片就受邀來秋OUT演出，台下人潮一度擁擠到馬路，今年再度回歸，將把她的臥室綺想帶到現場。

二度受邀秋OUT音樂節的9m88，近年在演員與歌手不同身分轉換，進而強化內心音樂能量，今年將以活動頭牌卡司登上主舞台，預計帶來75分鐘最Chill的爵士藍調風情的演出，開心表示：「非常高興能回到秋OUT的舞台，邀請大家一起來我的『房間』好好放鬆一下。」主辦單位同步公開早鳥售票資訊，將於6月5日限時啟售。

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