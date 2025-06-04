劉以豪駕臨YT節目！修杰楷爆「惡整黑歷史」

劉以豪（右起）、袁澧林和修杰楷挑戰從山腳一路走到圓山大飯店的登山行程。（《修TIME》提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕劉以豪、袁澧林日前登上修杰楷的YouTube頻道《修TIME》，三人挑戰從山腳一路走到圓山大飯店的登山行程。修杰楷與劉以豪過去曾合作戲劇《沒有名字的甜點店》，當時一同赴法國拍攝，開場時他以「劉天王」介紹好友，讓劉以豪一臉招架不住，展現私下熟識的好交情。

修杰楷爆料當年和劇組成員最愛惡整劉以豪，不但會從陽台爬進他的房間叫他起床，還會把他心愛的紀念品藏起來，讓劉以豪每天都要收好東西，深怕又被整。雖然總被戲弄，但兩人也因此培養出深厚的兄弟情誼。劉以豪甚至買了和修杰楷同款的香水，一直保留至今，每當聞到味道，就像回到當年一起拍戲的時光，「這就是修杰楷的味道，充滿回憶和紀念意義」。

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袁澧林（右起）、劉以豪和修杰楷聊起拍戲時靈異經驗。（《修TIME》提供）

這次登山挑戰，三人邊走邊聊天，不料路程艱難，讓劉以豪不時偷閒休息，還笑說頻道名稱應該改成《修但》，意指修杰楷體力太好、運動細胞太強，來賓經常跟不上他的腳步。對此，修杰楷笑回：「又一個要來控制我頻道的！」

三人都是演員，也聊起拍戲時是否遇過靈異經驗。修杰楷分享，有次拍夜戲時，攝影機內部的電線接連斷裂，甚至更換新機器後仍發生同樣問題，詭異狀況至今難忘。劉以豪則搞笑接話，說他拍戲遇過最恐怖的事，就是遇到修杰楷，兩人一搭一唱，整集笑聲不斷。

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