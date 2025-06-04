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啦啦隊頻傳小三醜聞...還有誰是清流？網推「這3人」：敬業又自愛

台籍啦啦隊中有「3女神」被認為是清流。（經本報後製，翻攝自IG）台籍啦啦隊中有「3女神」被認為是清流。（經本報後製，翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近期啦啦隊頻傳小三醜聞，先是李芷霖遭控介入他人感情、勒索封口費，接著又被律師李怡貞爆出有女孩當富商小三還懷孕。在此情況下，也引網友好奇台籍啦啦隊成員中是否還有清流？

相關新聞：爆料啦啦隊小三遭同行酸 李怡貞「再曝內幕」回嗆：藉機秀下限

峮峮（左起）、孟潔、籃籃被網封為台籍啦啦隊中的3大清流。（翻攝自IG）峮峮（左起）、孟潔、籃籃被網封為台籍啦啦隊中的3大清流。（翻攝自IG）

一名網友在Dcard上以「有啦啦隊真正清流女孩推推嗎？」為題發文，底下網友紛紛推薦心中認為的清流女神，其中中信兄弟啦啦隊成員峮峮狂被點名，「我清純天花板，身材也超棒的」、「峮峮若翻車，我會對整個啦啦隊生態絕望」，還有樂天的孟潔、籃籃也被網友大讚「很努力也很有分寸感」。

有網友認為林襄雖有不少負面新聞，但在感情上的醜聞卻幾乎沒有，也稱得上是清流。（翻攝自IG）有網友認為林襄雖有不少負面新聞，但在感情上的醜聞卻幾乎沒有，也稱得上是清流。（翻攝自IG）

此外，也有網友認為清流代表是林襄，他表示，雖然林襄近年來雖有不少負面新聞，但她在感情上的醜聞卻幾乎沒有，相當自愛，再加上她敬業、抗壓性強的工作態度，留言一出引發許多網友共鳴。

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