阿Ben拍片「史上最慘」凌晨掛急診 急縫7針：真假傷分不清楚

《我的網紅女兒》殺青酒，阿Ben白吉勝。（記者胡舜翔攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕台片《我的網紅女兒》為黑幫家庭輕喜劇，「阿Ben」白吉勝卻堪稱「全片最慘」，不僅手被玻璃碎片割到，眉毛也被撞到狂流血，凌晨兩三點緊急掛急診，沒想到就要殺青，還被BB槍打到手，拍片可說是一波三折。

阿Ben昨在殺青宴上回憶，拍戲過程主場景密集，在桃園拍了5天，拍到日夜顛倒，「沒想到夜戲精神沒這麼集中，有幾場戲拍到濺血。」

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他說，有場很生氣，需要橫掃桌上玻璃杯大罵的戲，當下想說因為「特寫」因此來真的，不料一個霸氣掃桌，手就被玻璃碎片割到；再來就是阿Ben和王識賢對打，一開始很順利，但第二次眉毛直接撞到三層廚具受傷，讓他無奈笑稱「真假傷分不清楚」，最後縫了6、7針。

由於過去阿Ben沒有打戲經驗，原以為最後一顆鏡頭應該穩了，卻又遭BB槍流彈打到手，讓他哭笑不得。

至於懷秋也是「災難擔當」之一，他分享有場戲被主角陳怡佳噴辣椒水，噴完後得跟王識賢對話，還要「邊講邊大哭」，但當下情緒不對，哭不出來。

最後劇組出動工作人員塗萬金油，又讓懷秋苦不堪言，王識賢一聽搞笑接話：「是我建議要塗的。」全場大笑。

《我的網紅女兒》南下嘉義夜市拍片，導演范揚仲分享，在嘉義文化路夜市拍戲，有幾百個民眾圍觀，大讚這次製片優秀，動線安排得很好，自然而然讓群眾變成電影的一份子。《我的網紅女兒》預計2026年在台上映。

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