王識賢「最Man暖爸」不願女兒當網紅 自私喊話：苦我來吃

《我的網紅女兒》殺青酒，王識賢（左）、陳怡佳。（記者胡舜翔攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕王識賢、陳怡佳主演台片《我的網紅女兒》昨（3）舉辦殺青宴，分飾父女的兩人在片中默契十足，王識賢表示要跟著時代進步，學會改變自己，陳怡佳則分享拍戲時，獲識賢哥很多幫忙，給足滿滿的信任感。

王識賢形容在《我的網紅女兒》「爸爸」角色有點天兵，常不在狀況內，也有點傳統大男人形象，「不過這個爸爸很努力想成長」。問到戲外是否會支持女兒當網紅？王識賢遲疑說：「太辛苦了，還是不要吧，天下工作這麼多。」

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樂當「女兒傻瓜」的王識賢笑稱，拍這部片電影才知道「當網紅真的很辛苦」，尤其台詞「這是妳要的生活嗎？」令人鼻酸。他說當爸爸其實是很自私的，希望集全世界最好的給她（女兒），還隔空man喊：「苦，我來吃OK。」

陳怡佳表示這次感情戲很多，「跟識賢哥對戲很安心，有場戲NG多次，心情不是很好，他也主動找我講話，分享第一次演戲被導演狂罵的往事」，認為得到很多信任感。

《我的網紅女兒》殺青酒，林道禹（左起）、林真亦、陳怡佳、王識賢、張懷秋、王宣、白吉勝。（記者胡舜翔攝）

昨殺青宴除了主角，包括羅志祥、孫鵬、張懷秋、「阿BEN」白吉勝、林真亦、林道禹、王宣等片中卡司全員到場；首次升格當監製的黃騰浩，表示這部電影籌備到拍攝時間很緊繃，感謝大家幫忙，打趣說這次各環節都要顧到，有點像當兵一樣。

老闆「宏哥」張威縯笑虧過去打電話（留訊息）給黃騰浩，都要等很久才獲得回覆，但這次他當監製倒是很快回，大讚他是「親力親為型」的監製，對他非常滿意。《我的網紅女兒》預計2026年在台上映。

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