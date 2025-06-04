王少偉爆被閨蜜「手插進內褲」 曝交友情況遭轟沒邊界感

王少偉（左起）、佩德羅、玥熹。（東森綜合提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕「Sandy」吳姍儒代班主持東森綜合《小姐不熙娣》與派翠克一同延續節目歡樂和熱鬧，節目邀請到王少偉、玥熹、Amanda、佩德羅及Amber一起聊聊「只要是朋友做什麼都可以？！那個界線讓人誤會！」其中Sandy透露自己超級有邊界感，甚至已經到了「邊疆感」的地步；而當被問到老公是否同樣有邊界感時，Sandy笑說：「他有時候沒有，因為男生很喜歡『假大方』，因為如果有女生想要交換社群網站，男生不加好像就不大方？」不過現場來賓對此有不同看法，覺得如果不加反而沒禮貌。

對於邊界感，王少偉分享自己的看法，只要遇到「男性化或大剌剌的女生」就一定可以當好朋友，但沒想到在某次聚會，酒酣耳熱之際，平時一位個性大剌剌的女性朋友，竟把手環繞至王少偉後腰「並插進他的內褲裡」這讓全場都不淡定了，王少偉也笑說：「這讓我完全無法招架，原本很單純的友誼在那瞬間變得意亂情迷！」所以他覺得，真的漂亮的女生，若要變成男生的好朋友，是一件很困難的事。

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佩德羅（左起）、王少偉、Sandy、派翠克、玥熹、Amber、朱琦郁以及Amanda。（東森綜合提供）

此外，王少偉也提到，自己會跟「閨蜜」出遊，然後睡同間房，這行為讓全場覺得很「沒邊界感」，這時王少偉竟突然爆料：「後來我朋友也覺得這樣很不OK，因為『一直被拍到』」此話一出，大家立刻就懂了，Sandy還笑說：「我們突然就知道同房的是誰了」逗笑全場。最後，王少偉也說：「所以我現在跟周遭的閨蜜，像是許小姐、謝小姐或是張小姐（小甜甜），如果真的有什麼問題才會約出來，不然我們以前是每天見欸！」

玥熹（原藝名夏乙薇）透露，有次到藝人海產家打牌，因身上穿的是工作服，不是很舒服，於是就向海產借了衣服換著穿，也跟海產借了浴室洗澡，瞬間讓Sandy和派翠克大傻眼，派翠克不忘虧：「你不是沒有邊界感，你是沒有羞恥心！」不僅如此，當玥熹被問到穿海產T恤有沒有穿內衣時，大方表示：「沒有啊！但我怕激凸所以有貼胸貼」這行為也讓現場來賓覺得大NG。

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