田舞陽爆台女「高手中的高手」！牽手後才知對方有老公

田舞陽分享被台女玩弄感情的經驗。（中天提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《同學來了》即將於明（5日）晚9點播出最新一集「你以為外國男生都是來台騙感情嗎？錯！其實台女才是高手中的高手」。節目中邀來多位外國來台工作的來賓分享親身經歷，顛覆外界對「洋男戀愛套路」的刻板印象，反倒揭露不少台灣女生的感情手腕更高明。

來自俄羅斯的田舞陽自爆，初到台灣時曾被一名自稱模特兒的台灣女生欺騙感情。兩人熱絡聊天兩週後開始約會，田舞陽認真看待這段關係，甚至主動告白，沒想到對方卻神隱人間蒸發，讓他滿頭問號。不料半年後在派對巧遇該女，對方竟主動招呼，讓田舞陽忍不住問出當初為何突然失聯的真相。

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出人意料的是，女方竟坦言：「那天我們在咖啡廳牽手時，我老公剛好看到。」田舞陽震驚之餘追問：「妳怎麼不早說已經結婚了？」結果女生竟回：「我以為你只是來台灣玩玩而已啊。」如此坦率卻心機滿點的回應讓全場傻眼，也讓田舞陽感嘆，來台戀愛不見得是外國人來騙台女，反而要小心高手中的高手。

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