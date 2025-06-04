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舔共《康熙》女模疑「偷渡活體蛋返台 」 疫檢署出手了

聶詩芸拍片炫耀從中國帶零食返台，其中一樣疑似是活體蛋。（翻攝自抖音）聶詩芸拍片炫耀從中國帶零食返台，其中一樣疑似是活體蛋。（翻攝自抖音）

〔記者蕭方綺／台北報導〕台灣藝人聶詩芸曾以小模身分上過《康熙來了》，近年轉往中國發展，曾多次表態「支持中國、台灣統一」，還公開表態「不支持台獨」，讓人傻眼。先前她在影片分享自己帶了很多中國的神奇特產給在台的爸媽吃，裡面有南京俗稱「活珠子」的胚胎蛋，蛋殼裡竟還有液體、嫩毛，畫面曝光後掀起爭議，疫檢署也對此表態。

疫檢署表示胚胎蛋屬於家禽類應施動物檢疫品目，輸入時應申報檢疫。「旅客違規攜入家禽類產品，將依動物傳染病防治條例第 45 條之1規定處新臺幣 1萬至 100 萬元罰鍰。如為高病原性家禽流行性感冒疫區輸入者，處新臺幣 3 萬元罰鍰，如為快遞寄送輸入者，則依41 條規定，可處7 年以下有期徒刑，得併科新臺幣300萬元以下罰金。」

疫檢署檢視影片內容後，發現聶詩芸購買的胚胎蛋確實是應施動物檢疫品目，目前正在積極展開調查，「查詢相關個資並據以約訪聶姓民眾，釐清影片中之動物產品來源及是否違規輸入，倘經調查後確認係屬違規輸入，將依相關規定裁處。」防檢署呼籲民眾切勿違規攜帶或寄送動植物檢疫物入境。

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