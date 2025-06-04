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布萊德彼特遭3女「棄父姓」狠心切割...事前竟沒人通知他

布萊德彼特與安潔莉娜裘莉的離婚糾紛在去年底畫下句點。（法新社）布萊德彼特與安潔莉娜裘莉的離婚糾紛在去年底畫下句點。（法新社）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國男星布萊德彼特（Brad Pitt）與前妻與安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）的離婚糾紛在持續7年後，於去年底正式畫下句點，近日，兩人的3個女兒傳出全部改成母親的姓氏，此舉無疑是與布萊德彼特徹底斷絕關係。

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布萊德彼特與安潔莉娜裘莉的3個女兒希洛（左起）、薩哈拉、薇薇安都改從母姓。（美聯社）布萊德彼特與安潔莉娜裘莉的3個女兒希洛（左起）、薩哈拉、薇薇安都改從母姓。（美聯社）

根據外媒報導，布萊德彼特與安潔莉娜裘莉的3個女兒都改從母姓，大女兒希洛（Shiloh Jolie　Pitt）在滿18歲當天就申請刪除父姓「Pitt」；20歲養女薩哈拉對外明確表示自己名叫「Zahara Marley Jolie」，隻字不提彼特；最後是年僅15歲的小女兒薇薇安，雖還未到可以自行向法院提交刪除父姓的年齡，但在網站上卻已被公開標註為「Vivienne Jolie」，未來應該也會棄父姓。

此外，據知情人士透露，布萊德彼特對於女兒棄父姓一事其實早有預感，但在未被告知的情況下仍感到措手不及，尤其是他最疼愛大女兒希洛如今竟選擇去除他的姓氏，讓小布大受打擊。

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