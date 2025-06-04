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娛樂 最新消息

參加女兒畢業典禮 季芹王仁甫「好樂」

第一次參加女兒長大之後的畢業典禮，王仁甫（左）、季芹（右）開心又感動。（翻攝自季芹臉書）第一次參加女兒長大之後的畢業典禮，王仁甫（左）、季芹（右）開心又感動。（翻攝自季芹臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「我們家樂樂寶貝畢業了」，今（4）日上午銀色夫妻檔王仁甫、季芹曬出同框愛女樂樂說：「這是我們第一次參加女兒長大之後的畢業典禮，沒想到這一參加就飛了一萬兩千多公里遠，雖然路途奔波，而且我們倆老還在時差非常睏，但是親眼看到我們家的寶貝上台受頒獎牌。」

季芹難掩感動心情說：「樂樂還拿到成績優秀獎學金，一切都值得了。」誇讚女兒好棒，甜喊：「爸爸媽媽以妳為榮，愛妳。」

女兒遺傳季芹美貌。（翻攝自季芹臉書）女兒遺傳季芹美貌。（翻攝自季芹臉書）

其實季芹早在4月也曾發文分享和老公、女兒在紐約搭大眾交通運輸的費用，她說：「我們搭公車每人單程要台幣132元，但已經是行程中最便宜方便的交通工具。」接著透露隨意在路邊餐車點速食來吃，3人餐費就直逼2000元，連想買瓶礦泉水，價格都貴得讓人買不下手，她忍不住開玩笑感嘆，「看到商場裡有瀑布流水，都想叫老公跳進去洗澡了，這物價是有沒有這麼誇張。」

最新發文中，季芹沒有透露女兒就讀學校，但從近期發文，樂樂應該就在美國紐約求學。

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