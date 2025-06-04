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夢多救援流浪狗被騙上百萬！台女「超高招詐騙手法」曝光

夢多分享被詐騙的故事。（中天提供）夢多分享被詐騙的故事。（中天提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《同學來了》明（5日）晚9點播出「你以為外國男生都是來台騙感情嗎？錯！其實台女才是高手中的高手」，日籍藝人夢多提到曾為了要救援流浪狗，而遭一位假愛心真詐財的台灣女生騙上百萬。

夢多曾交往台灣女生，分享有件事讓他很受傷：「我們住在一起，奇怪的是她通常凌晨2、3點才睡，但我每次出外景的時候，她10點就說要睡了。」在場來賓聽了不以為意，認為對方可能真的想睡覺，但夢多接著說：「有一次我出外景，她說要跟3個女生朋友吃飯，後來我朋友打電話給我說『你女友好像來我店裡，跟3個男生』，我想說明天還要出外景，等我回去再跟她討論，結果她就打來說『我到家了，要洗澡睡覺了』。」

但通話時，對方的背景音安靜到讓夢多起疑：「她可能喝醉忘記掛電話，直接說『我男友很煩，一直打電話給我』，旁邊的男生就說『沒關係，趕快過來抱抱』，之後的事，我『從頭到尾』全部都聽到了。」

夢多還曾被台灣女生利用過：「朋友介紹一個女生，她看起來很單純、很無害，我一直有在幫助流浪狗，她的夢想剛好是想成立一家流浪狗公司，我就覺得這個女生很棒。」對方也經常以救援流浪狗為由聯繫夢多：「她會跟我說可不可以幫忙某個愛媽，一開始1萬、3萬，後面也有5萬、6萬，我都有拿錢幫忙，大概3、4個月後，她說想成立流浪狗公司但還少200萬。」

而對方還主動提議要寫借據讓夢多安心：「我說『我很相信妳，而且是做愛心，我不需要證明，只是我沒那麼多現金，但又想要幫忙』，她就說『不然我跟家人借錢，你借我100萬就好』，結果我匯錢給她，隔天她就不見了，後來才知道這個女生專門用救助流浪狗的理由騙人。」

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