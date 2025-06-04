林美貞踩天鵝船腿軟虛脫 抱怨許孟哲「騙接通告」

林美貞（右）腿軟喊後悔接通告。（中視提供）。（中視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《飢餓遊戲》日前到桃園出外景，「稀客」林美貞首度登上節目受到矚目，其餘藝人還有黃志瑋、曾智希、葉欣眉、徐謀俊、畇二。許孟哲也提到，之前在另一個節目遇到她，特別跟她洗腦，「我就說妳就來我們節目，現在沒那麼累了。」其實製作單位跟林美貞敲了很多次通告，但她都不敢答應，見她一臉擔心，孫協志則幫忙安撫：「妳現在來正是時候，早幾年就會很辛苦，現在只是偶爾會很辛苦，說不定今天都在玩翻牌。」

但第一關就讓林美貞傻眼，眾人得玩踩天鵝船，還要比速度，所以玩到腿軟，「我已經完全虛脫了。」還頻頻跟許孟哲抱怨：「你騙我、你騙我，說好的輕鬆呢？」內心後悔接下通告，且連男藝人也踩到厭世，孫協志最後更累到直接倒地。

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曾智希（左起）、王仁甫、孫協志、葉欣眉、徐謀俊節目玩遊戲。（中視提供）

而玩遊戲之前還先進行「女選男」分隊，葉欣眉便提問：「那我想問一下，我是被歸在男生還是女生？」曾智希笑回：「妳不要這樣啦，妳當然是男生啊！」接著男藝人站成一排，讓女藝人挑選，不料猶豫很久都選不定，讓許孟哲忍不住吐槽：「是這些選擇太糟你們選不出來？怎麼可以選這麼久？」等男生轉身回頭看到自己的女生隊友時，曾智希竟有這感覺：「為什麼你們轉過來我會害羞啊！」頓時氣氛猶如男女配對節目。

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