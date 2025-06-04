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挑戰澎湖風帆跨島！李銘順、李銘忠「落水50次」狂受挫

李銘順挑戰風帆。（公視提供）李銘順挑戰風帆。（公視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕李銘順、李銘忠主持公視實境《歐吉桑騎士-阿順阿忠的中年危機》最新一集兩兄弟到澎湖拜師，向奧運選手張浩學習風帆，他們不斷摔下水卻愈挫愈勇，克服跨島考驗。在嘉賓施名帥的助攻之下，在紅羅村魚灶親手調製150份的海鮮料理，引來大批居民熱情捧場，收入皆捐作風帆小選手的訓練基金。

李銘忠說：「我們從籌備到正式義賣其實時間很緊湊，大家好像都很忙亂。」李銘順則表示：「最有壓力是時間一到，民眾已經在排隊，而且很熱，很怕食物出不去，讓人家白等。」所幸眾人齊心協力，不負大小朋友的期待。

施名帥過去曾因錄節目二度造訪該處，當時魚灶尚未修復，如今已能用於烹飪。「沒想到澎湖有鄉親朋友熱情地來現場看我，送上他們做的料理，好像回到自己家鄉一樣。能再回到這裡，看到魚灶重新跟當地居民連結，讓這個歷史文化延續下去，特別感動。」

李銘忠（前）、李銘順體驗維護石滬。（公視提供）李銘忠（前）、李銘順體驗維護石滬。（公視提供）

「歐吉桑騎士」在澎湖的另一項考驗是挑戰風帆跨島。在奧運選手張浩調教之下，兄弟倆苦學3天，終於順利航行，但中途仍屢屢遭受挫折，張浩估算大概摔了50次。李銘順嘆說：「這種運動真是要年輕學比較快上手。我們年紀比較大，平衡感和靈活度都沒那麼好。而且體型比較大，掉進水裡再爬上來很麻煩」。李銘忠也坦言：「一開始是有氣餒想放棄，掉下去再爬上來很吃力很喘。」

施名帥（左後起）、李銘順、李銘忠與奧運選手及風帆小選手們歡樂合影。（公視提供）施名帥（左後起）、李銘順、李銘忠與奧運選手及風帆小選手們歡樂合影。（公視提供）

不過，騎士精神愈挫愈勇，他倆終究克服難關完成跨島。在旁見證壯舉的施名帥十分感動：「看到他們跨海的挑戰很震撼，有風時，意氣風發地乘風破浪；無風時，卻又無助地在海上漂流。真的非常困難，我都慶幸這不是我的挑戰。即使看得出來也有氣餒、無助的時刻，但他們完全沒被擊倒，並且享受整個過程，就像人生的縮影一樣，令人很感動。」

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