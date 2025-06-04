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張菲、胡瓜誰都不得罪！他收服綜藝天王 還感謝老天爺

孔鏘是綜藝天王背後最重要的綠葉。（萬星傳播）孔鏘是綜藝天王背後最重要的綠葉。（萬星傳播）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台灣最紅的樂隊指揮孔鏘出道超過40年，他從老三台「黃金綜藝」年代奮戰至今，最感謝張菲、胡瓜兩位大哥大的提攜，感恩直說：「真的要謝謝老天爺賞飯吃，這兩位大哥對我來說都是無比的重要。」還笑說：「最重要的是，兩位的錄影從來不會撞在同一天，老天爺對我實在太好了。」

身為綜藝天王背後最重要的綠葉，孔鏘分享與胡瓜合作40多年來，從秀場到電視都是緊緊相依，非常熟悉胡瓜的表演模式和專長，「瞭解他會唱的每一首歌、每一個才藝；所以節目進行時，有時候剛好cue到一些特別的效果，我們總是可以達到默契十足的表現，對節目來說非常加分。」

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而孔鏘參與的「鑽石舞台之夜」演唱會由胡瓜、康康、歐弟主持，他也大讚康康和歐弟，「兩位從前輩的表演中吸收了很多精華養分，加上他們自己的修潤，變成自己的表演方式，都是不可多得的中堅人才；最重要的是他們會屹立很久，你看秀場從民國70年初開始發展、茁壯，現在又回來了，剛好過去學到的很多東西，又可以好好發揮。」

至於健康狀況，孔鏘自嘲像部即將報廢的老爺車，但熱愛工作的他說：「現在工作量還是很大，但是我也學會選擇性地接了，謝謝大家的關心。」

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