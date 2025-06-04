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娛樂 最新消息

許光漢7月退伍！回歸首作獻給《鬼家人》團隊

許光漢將於今年7月正式退伍。（記者陳逸寬攝）許光漢將於今年7月正式退伍。（記者陳逸寬攝）

〔記者胡御柔／台北報導〕男神許光漢去年8月在人氣巔峰時期悄然入伍，轉眼即將於今年7月正式退伍，人氣依舊不墜。據悉，他下半年的片約早已排滿，退伍後的第一部作品，將獻給《關於我和鬼變成家人的那件事》團隊所推出的影集

許光漢退伍後的第一部作品，將獻給《關於我和鬼變成家人的那件事》團隊所推出的影集。（資料照；金盞花大影業提供）許光漢退伍後的第一部作品，將獻給《關於我和鬼變成家人的那件事》團隊所推出的影集。（資料照；金盞花大影業提供）

儘管在服役期間，演藝圈爆出多起閃兵爭議，但許光漢的表現堪稱正面典範。他早在接到兵單前一年便主動申請「替代役公益大使團」，期間積極投入公益演出，並多次獻唱王菲〈紅豆〉、任賢齊〈我是一隻魚〉、范逸臣〈無樂不作〉等經典歌曲，人氣與聲量不降反升。

去年他一邊服役、一邊持續投入工作，包括參與電影拍攝與時尚活動。他主演、張艾嘉監製的新片《他年·她日》預計於今年中秋上映，同時也被國際精品品牌 Fendi 宣布為「全球男裝品牌大使」，演藝事業跨足國際。

許光漢主演電影《他年她日》，預計於今年中秋上映。（資料照；甲上娛樂提供）許光漢主演電影《他年她日》，預計於今年中秋上映。（資料照；甲上娛樂提供）

據悉，許光漢因累積榮譽假，將可提前於7月退伍，並火速加入《鬼家人》影集團隊，這也將是他與導演程偉豪、監製金百倫的三度合作，備受期待。

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